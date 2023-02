Christina Bowerman si aggiudica l’ex Reef: aprirà un locale sul lungomare di Bari?

di Luca Venturino 21 Febbraio 2023

Les jeux sont faits? Non proprio, anche se ormai pare che la questione si sia ridotta a un mero meccanismo burocratico. Ci stiamo riferendo alla gara per l’assegnazione della concessione demaniale dell’ex Reef, famoso locale incastonato sul lungomare sud di Bari, che si è di fatto ufficialmente chiusa lasciando emergere un nome – quello del gruppo Teorema capeggiato da Angelo Schirone e al quale è legata chef Christina Bowerman. Bando concluso, dunque, ufficialmente scaduto – non manca che ufficializzare e inaugurare la strada che dovrebbe portare alla rinascita del locale barese, giusto? Beh, ni. Come dicevamo, il cosiddetto triplice fischio deve ancora arrivare: la gara risulta in aggiudicazione, con Bowerman e compagnia che occupano il primo posto.

Christina Bowerman e l’ex Reef: i dettagli dell’asta

Spazio ai dati e ai punteggi pubblici, allora, per fare un po’ di chiarezza: Teorema, come accennato, risulta classificata al primo posto con un punteggio pari a 82,52 punti, seguita a debita distanza da Alterno dell’imprenditore Tommaso Pinto con 69,25 punti; anche se a onore del vero il gruppo di cui fa parte Bowerman aveva presentato un rialzo del canone annuo sensibilmente minore rispetto al concorrente (22.788 euro contro i 40.289 euro rilanciati da Alterno).

La base d’asta partiva dai 10.870 euro con in palio una concessione di 12 anni che poteva poi essere prorogata fino a 15. Le pedine sono al loro posto, in altre parole: tutto ciò che manca è la conclusione della fase di aggiudicazione che sancirà l’inizio dei lavori per riqualificare l’ex Reef.

Christina Bowerman, che ha legato la sua figura professionale al contesto di Trastevere ma rimane originaria di Cerignola ed evidentemente galvanizzata dall’idea di tornare nella sua terra, comincia a scaldare i motori: “Ci saranno tre diversi spazi, per tutte le fasce d’età” ha confidato la chef ai microfoni de La Repubblica. “L’intento è di non escludere nessuno, non ci saranno spazi elitari come un ristorante di qualità”.

La regola, nel frattempo, rimane quella della pazienza – difficile immaginare che le idee di Bowerman possano tramutarsi in realtà già per il prossimo arco estivo. Il progetto, tuttavia, sembra solido: l’idea presentata da Teorema è quella di far rinascere l’ex Reef trasformandolo in un “un luogo fluido e versatile, ecosostenibile e in grado di accogliere chi vuole passare la giornata a due passi dal mare, o chi vuole fermarsi per pranzo o cena, o ancora semplicemente affacciarsi solo al tramonto” – un primo passo concreto per riqualificare una zona che ha la responsabilità di dare il benvenuto a chi arriva a Bari da sud.