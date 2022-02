Aviaria, stanziati 20 milioni di euro per aiutare gli allevatori

di Luca Venturino 31 Gennaio 2022

Banco BPM ha appena stanziato un fondo dal valore di 20 milioni di euro per aiutare gli allevatori avicoli, colpiti negli ultimi mesi dall’epidemia di influenza aviaria che sta dilagando in Veneto, Lombardia e molti altri Paesi europei e non.

Non solo soldi, però: Banco BPM sta tutt’ora valutando l’allungamento del debito dell’impresa nel quadro delle norme entrate in vigore nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Per dissipare inutili allarmismi, tuttavia, sottolineiamo che il Ministero della Salute ha diramato una circolare che spiega come il rischio per l’uomo sia relativamente basso.