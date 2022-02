Azuki verdi (Mung) di Bongiovanni: richiamo per rischio chimico

di Manuela 14 Febbraio 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto dei fagioli Azuki verdi (Mung) di Bongiovanni a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta risale a un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del’8 febbraio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Azuki Verdi (mung) 5kg Bio, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Bongiovanni srl. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è Padovana Macinazione, con sede dello stabilimento a Padova.

Il numero del lotto di produzione interessato dal richiamo è 2021-705, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di luglio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 5 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente in questo lotto sono stati riscontrati valori di cadmio superiori ai limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze viene specificato di bloccare il prodotto presente in magazzino e effettuare i richiami del caso. Va da sé che se si è già in possesso del lotto in questione, non vada consumato.