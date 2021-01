Baci Perugina 2021: le frasi di San Valentino firmate da Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari

Tutti pronti per la limited edition di San Valentino dei Baci Perugina 2021? Questa volta le frasi d’amore saranno scritte non da un solo cantante, bensì da Elodie e da I Pinguini Tattici Nucleari.

Saranno 30 le frasi d’amore inedite scritte a più mani da Elodie e dai Pinguini, mescolando così sensualità e ironia. Come già accaduto negli anni scorsi, poi, la presentazione dei 30 cartigli verrà preceduta da una web series composta da quattro episodi in totale (uno introduttivo e tre veri e propri episodi). La potrete vedere sul cnaale Igtv di Instagram @baciperutina_it.

La serie inizia con Elio che arriva in un posto misterioso dove trova tutti gli altri membri della band, tutti troppo impegnati per ascoltarlo. A questo punto anche Elio capisce l’importanza della missione da compiere e si mette d’impegno insieme agli altri per scrivere i nuovi cartigli dei Baci Perugina in vista di San Valentino.

La band, dopo diversi tentativi infruttuosi di scrivere la dichiarazione d’amore perfetta, arriva alla conclusione che serve un po’ di sensualità e romanticismo, fattori che solo una donna come Elodie può fornire. Riccardo così la chiama e le chiede aiuto. E ovviamente Elodie accetta la sfida.

Diversamente dagli anni passati, poi, gli utenti potranno aiutare direttamente Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari nella stesura della dichiarazione d’amore perfetta. Tramite le Instagram Stories, taggando il profilo di Baci Perugina, sarà possibile pubblicare dei video romantici, divertenti e inediti. Baci Perugina selezionerà poi i video più originali per creare un video manifesto che verrà pubblicato nel giorno di San Valentino.

Ecco qualche piccola anticipazione sulle frasi che troverete quest’anno nei cartigli per San Valentino:

“T’ho amata da subito. Tu c’hai messo un po’. Per me è stato un colpo di fulmine, per te un colpo di tuono”

“In un mare di strofe sei il mio ritornello”

“Il nostro amore è nato leggendo tra le righe e rifnirà ridendo fra le rughe”

A proposito di Baci Perugina, avevate assaggiato la limited edition dell’anno scorso al caramello salato? Vi era piaciuta? O preferite il gusto classico?