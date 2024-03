Bagno di folla per l’apertura di Gino Sorbillo a Bologna

Quello che era nato come maliziosa provocazione per sfottere i Paladini dello Stivale (e accaparrarsi, nel frattempo, qualche centinaio in più di punti internettiani) si è trasformato in vero e proprio biglietto da visita – la pizza con l’ananas è evidentemente diventata marchio di fabbrica dell’auto-proclamato Artista della Pizza Napoletana. Gino Sorbillo apre al numero civico 40e di via Santo Stefano, in quel di Bologna, e lo fa offrendo “pizze gratis per tutti i presenti nelle seguenti 4 versioni: classica Margherita con il cornicione formaggioso, alla Bolognese, con Mortadella Bologna IGP e con l’Ananas”.

L’occasione, in altre parole, è ghiotta – letteralmente, che a un morso del lievitato partenopeo per eccellenza non si dice mai di no; e poi più metaforicamente, che d’altro canto Gino Sorbillo, a modo suo e nel settore di riferimento (ma non solo), è tranquillamente paragonabile a una sorta di celebrità. Il risultato? All’apertura di Bologna si fa il tutto esaurito; o per dirla con le parole dello stesso Sorbillo, “c’è un casino incredibile”.

Quattromilacinquecento tranci

D’altro canto il taglio del nastro era stato ampiamente annunciato – tramite la vetrina dei social, che il nostro protagonista, come di consueto, dimostra di sapere abitare con grande facilitò; che attraverso i media più tradizionali.

Una manciata di ore prima dell’apertura, ad esempio, Gino Sorbillo aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve video in cui reggeva una enorme mortadella da 80 kg: “Al centro di Bologna, in via Santo Stefano 40″ spiega il pizzaiolo “vi aspetto con pizze, bibite, di tutto gratis per tutti i presenti, dalle 19 in poi! Ci saranno tante pizze speciali”. Sul bancone, in primo piano e comunque nascosta in bella vista, campeggia un ananas – che d’altronde se l’algoritmo non fa il suo lavoro è anche giusto dargli una spintarella, di tanto in tanto.

L’inaugurazione, in ogni caso, è un successo: un vero e proprio bagno di folla, una calca di appassionati della tonda e curiosi e più semplicemente affamati che premono contro l’entrata della pizzeria in attesa del loro trancio. E i tranci, specialmente quelli all’ananas, arrivano.

Qualche indicazione riguardante il menu: Gino Sorbillo a Bologna propone un’offerta che si concentra anche e soprattutto sulle specialità regionali, come la pizza Emilia Romagna, con parmigiano reggiano, prosciutto crudo di Parma, pomodorini, fiordilatte olio evo e basilico fresco; o una pizza dedicata alla stessa Bologna, con tanto di ragù.