Gino Sorbillo cede alla pizza con l’ananas

Alla fine anche Gino Sorbillo ha ceduto alla pizza con l’ananas. Fra faccette buffe, una mano sul cuore e un’ironica richiesta di bis, Sorbillo non solo ha assaggiato la pizza con l’ananas, ma ci ha anche fatto sapere che l’ha messa in menu nel nuovo locale di Napoli, Presepe napoletano. Mettendo le mani avanti però: nel video, infatti, prima di assaggiarla, ci tiene a specificare che lui è per la tradizione, ma che ha comunque messo in menu la pizza con l’ananas. Perché? Perché sì.

Gino Sorbillo e il contest a base di pizza con l’ananas

Nel video pubblicato su Instagram, Gino Sorbillo ha spiegato di averla voluta provare perché l’ha messa in menu. Prima l’ha messa in menu e poi dopo l’ha provata? Pensavo si facesse il contrario. Comunque sia, Sorbillo, nonostante le faccette e la mano sul cuore, ammette che, tutto sommato, è buona. Beh, per forza, ce l’ha in menu.

In realtà, poi, nella didascalia del post, lancia un contest per il Commento più bello relativo a questa pizza. Questi alcuni dei commenti più divertenti (tralasciamo i soliti commenti del genere “Ah, la tradizione”. Inutile spiegare che aggiungere qualcosa non vuol dire modificare la tradizione. Tranquilli: la pizza margherita c’è sempre, semplicemente quando leggete il menu saltate la voce “pizza con l’ananas”):

“NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO😱 con che faccia adesso criticheremo gli americani?!”

“Forse intendevi dire 41 bis”

“ma mi faccia il piacereeeee !!!! Cit. Toto’ 😂”

“Adoro la pizza adoro l’ananas ma non mischiamo il sacro col profano”

“Tu vuo fa l’americano? No vabbuò”

“Come uccidere la tradizione Napoletana… americanizzato 😫 maa vaaaaaa…..”

“No,per carita’,lunga vita alla pizza NORMALE,l’ananas e’ come un’analfabeta ad un concorso per direttore editoriale”

“È come se sulla carbonara ce metto i pomodori a fettine”

“Potrebbe essere peggio…. E come? … Potrebbe piovere….”

In realtà, poi, c’è stato qualcuno che ha provato a giustificare l’esistenza di questa pizza (che, se fatta bene, non è poi così terribile, ce ne sono di peggio), dando anche delle motivazioni ben argomentate e sensate sia sulla sua origine storica, sia sulla sua composizione:

“For the record, the original Hawaiian pizza is said to be created by a Greek living in Canada” (tradotto diventa: “Per la cronaca, l’originale pizza hawaiana è stata creata da un greco che vive in Canada”)

“Se la facessero cotta così negli States allo se potrebbe anche parlare. Vengo a provarla presto. Seguirei il consiglio di qualcuno che propone un contrasto amaro/salato (tipo acciuga o altro) da aggiungere. Un bacio”

“N’cosa e una pizza napolitana co L’ annanas e un’altra quella americana”

“Credo che bisogna accontentare ogni cliente…..e chi ha la mente stretta sul cibo non può e non ha mai viaggiato…..ah cmq quelli che commentano negativo sono quelli che andando all estero si mettono le scatolette di tonno in valigia xche poi il cibo estero da scxxfo 😂 approvo anche se nn fosse buona ma uno come lo fa a dire se non assaggia?????”

“Pizza con l ananas si ma con acciughe e caciocavallo”

Ma il top del top è il commento di un utente che è riuscito nell’impresa di unire nello stesso post la pizza con l’ananas con gli sbarchi dei clandestini in Italia. Ebbene sì, sappiatelo: se in Italia abbiamo la pizza con l’ananas, a quanto pare, la colpa è degli sbarchi dei clandestini.