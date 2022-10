Baladin lancia il primo birrificio a bordo di una nave da crociera

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

Un birrificio che opera a bordo di una nave di crociera: è questa la visione nata dalla collaborazione tra il Birrificio Baladin e MSC Crociere, che di fatto ha portato alla creazione di una gamma personalizzata di birre artigianali – una pils, una bitter e una birra di frumento – prodotte con acqua di mare desalinizzata esclusivamente a bordo. Le nuove etichette “oceaniche” saranno disponibili nel contesto della prossima ammiraglia MSC World Europa, che verrà battezzata in quel di Doha il 13 novembre, dove di fatto saranno affiancate al resto della tradizionale offerta Food&Beverage.

L’Oceanic Brewery – questo il nome del laboratorio in questione – andrà così a incastonarsi nel pub Masters of the Sea, già da tempo uno dei luoghi preferiti dei passeggeri MSC in cui fare un pasto veloce e deliziarsi con l’ampia lista di birre: come potrete immaginare, nel declinare una sfida del genere MSC ha trovato essenziale scegliere un partner che comprendesse la complessità della produzione di birra in condizioni sfidanti, ma anche la visione e la filosofia del marchio. Come già accennato, MSC World Europa accoglierà i suoi primi ospiti in questo inverno: la nave trascorrerà la sua stagione inaugurale nella regione del Golfo Arabico per poi fare rotta verso il Mar Mediterraneo verso la fine di marzo.

“Ho sempre amato sperimentare ed essere creativo con le mie birre” ha commentato il fondatore e mastro birraio di Birra Baladin, Teo Musso. “Questa collaborazione con MSC Crociere è stata un regalo, un’occasione per creare non solo tre nuove tipologie di birra, ma farlo in un luogo romantico: in mare. Il risultato sono tre birre “oceaniche” completamente nuove, una pils, una bitter e una wheat, ognuna con una gamma di sapori unica. Un’occasione per gli ospiti di MSC Crociere di scoprire nuovi sapori, proprio come si scoprono le nuove destinazioni crocieristiche”. Chissà che magari la loro storia non venga anche accennata tra le pagine di Beer Revolution?