Banane e ananas, Del Monte annuncia l’aumento dei prezzi

di Dissapore 30 Ottobre 2021

Pagheremo di più le banane, l’ananas e la frutta pronta: lo annuncia Del Monte, anticipando per l’ormai prossimo 1 novembre l’aumento dei prezzi. È la stagione degli aumenti: dopo le bollette è la volta delle materie prime. Abbiamo parlato del grano e dei rincari degli altri generi alimentari che si ripercuoteranno sul costo di vari prodotti, come ad esempio il panettone. Ora è la volta del fresco: il colosso internazionale Fresh Del Monte parla di condizioni di mercato senza precedenti, di inflazione e di problemi nella catena di approvvigionamento. Di qui la decisione di alzare il prezzo di banane, comprese quelle biologiche e i platani, dell’ananas e della cosiddetta quarta gamma, cioè la frutta sbucciata e/o tagliata e pronta per il consumo.

Mohammad Abu-Ghazaleh, presidente e amministratore delegato di Fresh Del Monte, dice: “Nonostante i nostri sforzi per mitigare i rincari, questi costi crescenti all’interno della nostra catena di approvvigionamento sono diventati semplicemente troppo grandi per essere assorbiti, e questo trend inflazionistico non mostra segnali di miglioramento. Dopo un’attenta valutazione, si è reso necessario implementare i prezzi dei prodotti, al fine di garantire una continuità ai nostri livelli di fornitura e di servizio. Comprendiamo che queste pressioni non riguardano solo la nostra attività, e quindi stiamo lavorando in modo collaborativo per cercare di mitigarle, all’interno della nostra catena di approvvigionamento e con i nostri partner commerciali”.