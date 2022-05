Bar di Nichelino serve del detersivo al posto dell’acqua, cliente ricoverato

di Manuela 9 Maggio 2022

Questa vicenda arriva da un bar di Nichelino (provincia di Torino): qui i dipendenti hanno servito a un cliente del detersivo al posto dell’acqua che aveva ordinato. L’uomo, un 32ee, è stato subito ricoverato in ospedale a Moncalieri.

Tutto sarebbe accaduto dopo le ore 20 in un bar sito dalle parti di via Cuneo. L’uomo aveva ordinato un bicchiere d’acqua. Le bariste gli hanno portato il bicchiere richiesto, solo che appena ha ingerito il liquido, ecco che l’uomo ha subito sentito un fortissimo bruciore allo stomaco. Mentre chiedeva aiuto, le bariste dietro al bancone hanno subito capito cosa fosse successo: avevano servito accidentalmente un detersivo per lavastoviglie al posto dell’acqua.

Le bariste hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e l’uomo è stato portato d’urgenze presso l’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Qui è stato sottoposto a una lavanda gastrica ed è stato ricoverato a titolo precauzionale.

Per fortuna, non è in pericolo di vita. Tuttavia la vicenda è stata segnalata ai Carabinieri i quali hanno subito sequestrato la bottiglia incriminato, denunciando le bariste.

Cose simili, comunque, non succedono solo da noi. Qualche tempo fa in uno Starbucks degli USA a un cliente era stato servito un detergente al posto del caffè, anche qui con annessa causa legale. Las Vegas, invece, era stato un casinò a servire prodotti chimici al posto di una birra: qui il risarcimento danni era stato di 8 milioni di dollari.