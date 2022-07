Bar di Roma distrutto per un bicchiere di latte: arrestato un uomo

A Roma un uomo ha deciso di distruggere un bar a causa di una lite per un bicchiere di latte: è stato arrestato.

di Manuela 9 Luglio 2022

Un bar di Roma è stato distrutto da un uomo a causa di un bicchiere di latte: l’uomo è stato arrestato. Ma la cosa curiosa è che è un recidivo: sempre per lo stesso motivo, l’anno scorso aveva scatenato il caos a Roma, fino a quando un agente di polizia non aveva sparato un colpo di pistola.

Ma torniamo al caso odierno. L’arrestato è un uomo di 45 anni, originario del Ghana. Intorno alle ore 7 del mattino, l’uomo è entrato in un bar di piazza Vittorio chiedendo un bicchiere di latte e minacciando i baristi. Una volta ottenuto il bicchiere, l’uomo è uscito senza pagare e ha deciso di distruggere alcuni tavoli e la vetrina del bar, andando poi via (a un bar di Montebelluna era andata meglio: l’ex calciatore Aldo Serena era riuscito a fermare un uomo che stava cercando di distruggere il locale).

Alcuni passanti, avendo assistito alla scena, hanno subito chiamato i Carabinieri. I militari della compagnia di piazza Dante sono arrivati immediatamente sul posto, riuscendo a raggiungere l’uomo. L’hanno così fermato e poi arrestato.

Una volta identificato l’aggressore, i Carabinieri si sono resi conto che quell’uomo era recidivo, una sorta di aggressore seriale fissato con i bicchieri di latte. Già diverse volte, infatti, era stato denunciato per aver preteso dai locali bicchieri di latte gratis, minacciando i gestori. Nel giugno del 2021, poi, si era aggirato armato di coltello alla Stazione Termini. Per riuscire a fermarlo prima che ferisse qualcuno, un poliziotto era stato costretto a sparargli alla gamba. All’epoca l’uomo era già stato fermato e il suo caso era finito in Procura.

Ma nonostante questo, adesso, l’uomo è tornato a colpire di nuovo.