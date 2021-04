Bar: in Calabria i Carabinieri multano i poliziotti assembrati al bancone

Dopo mesi e mesi di notizie del tipo “Bar chiuso per assembramenti“, ecco che questa ci mancava: in un bar in Calabria i Carabinieri hanno multato un gruppo di poliziotti assembrati al bancone del locale che non indossavano le mascherine.

Tutto è accaduto a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Una pattuglia di Carabinieri in servizio entra in un bar (no, non è l’inizio di una barzelletta, ma un fatto realmente accaduto). La pattuglia ordina un caffè e lo va a consumare al di fuori del locale, così come previsto dalla normativa anti Coronavirus.

Entrando nel locale, però, i due militari avevano subito notato qualcosa di strano. Così prendono il caffè, escono, lo bevono e poi rientrano, ma questa volta ufficialmente per lavoro.

Al bancone, infatti, avevano intravisto un assembramento di persone accalcate, tutte senza mascherina e senza che venisse rispettata la distanza minima di sicurezza. E queste persone erano in divisa. A quanto pare un gruppo di poliziotti del Commissariato locale che si era recato al bar per bere un caffè: alcuni erano in riposo, altri in servizio con tanto di divisa d’ordinanza.

Ai Carabinieri, a questo punto, non è rimasta altra scelta che identificare i colleghi e multarli per assembramento. Idem dicasi per un dirigente della sanità locale che stava tranquillamente bevendo un caffè insieme ai poliziotti. Inoltre il bar è stato subito chiuso, così come previsto dalla legge.