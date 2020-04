Barbecue da balcone: da Palermo la griglia “artigianale” per Pasquetta 2020

Da Palermo arriva la svolta per questa Pasquetta 2020 barricati in casa: per la serie barbecue da balcone ecco la griglia artigianale da ancorare alla ringhiera. Come si può vedere nella foto presa da un video del TgS, questa griglia viene direttamente agganciata alla ringhiera del balcone.

In questi giorni, più che mai, è fondamentale rimanere a casa per evitare la diffusione del Coronavirus (evitate anche di andare alla ricerca di asparagi, grazie). Solo che in una Pasquetta in cui è previsto sole, rimanere barricati dentro le mura domestiche senza poter andare a fare la classica grigliata potrebbe far venire a qualcuno qualche idea malsana. Ebbene, questa griglia artigianale che arriva da Palermo risolve tutti i vostri dilemmi: potete stare sul vostro balcone e fare la grigliata che sognavate.

Come potete vedere, la griglia viene attaccata alla ringhiera come se fosse una fioriera: solo che produce carne alla brace e salsicce al posto di fiori. Ovviamente non è possibile utilizzarla ovunque e non solo per questioni tecniche legate alla struttura della ringhiera.

Il fatto è che in molte regioni è vietato fare grigliate sul balcone, così come potrebbero esserci delle restrizioni condominiali particolari. Quindi prima di precipitarvi a ordinarla (costa 39.90 euro), assicuratevi che a casa vostra si possa fare.

Anche perché se la comprate per evitare le sanzioni della polizia nel caso vi trovasse in giro a fare scampagnate e grigliate a Pasquetta, ma poi vi beccate la multa perché nel vostro comune non si può fare (anche i vigili del fuoco potrebbero avere a che ridire sulla sicurezza di un simile attrezzo), non avete risolto nulla.