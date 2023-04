Barbecue di carne d’orso: il precedente di Maurizio Fugatti a pranzo con gli orsi del Trentino

di Manuela Chimera 13 Aprile 2023

In questi giorni si sta molto discutendo dell’abbattimento dell’orsa che in Trentino ha ucciso un runner. In particolare, l’ordinanza emessa da Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma, ha suscitato non poche ire fra ambientalisti e animalisti. In particolare Selvaggia Lucarelli, tramite le sue Stories su Instagram, ha denunciato un fatto curioso: riprendendo un vecchio volantino ha ricordato un precedente di Maurizio Fugatti stesso, ovvero di quando partecipò a un barbecue di carne d’orso.

Cosa c’entra Maurizio Fugatti con un barbecue di carne d’orso?

Andando a leggere le Stories di Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha spiegato che l’orsa in questione (a uccidere il runner sarebbe stata l’orsa Jj4 e non l’orso Mj5) ha ucciso il runner in quanto, probabilmente, se lo è ritrovato all’improvviso davanti mentre correva. Dunque, per tale motivo, tale orsa è stata ritenuta problematica e quindi si è deciso di ucciderla. Secondo Lucarelli, pertanto, gli orsi tendono a diventare problemtici quando fanno gli orsi e non i peluche.

Lucarelli sottolinea, poi, altri paradossi narrati in questa vicenda. Per esempio, i giornali ricordano di una precedente aggressione nel 2020 di due cacciatori, padre e figlio: qui l’orso è sempre considerato un aggressore, mentre i due cacciatori secondo Lucarelli erano forse lì per giocare a briscola insieme agli animali del bosco?

Ma in tutta questa vicenda ci sono altri aspetti da considerare. Per esempio, da più parti è stato fatto notare che l’orso aveva il radiocollare scarico, quindi era impossibile monitorare i suoi movimenti. Ma anche qui la colpa non è dell’orso, bensì di chi non è stato capace di gestire una situazione di cui adesso deve pagare le conseguenze un orso. E Selvaggia Lucarelli ribadisce che Fugatti non ha mai voluto ascoltare le proposte degli ambientalisti.

Lucarelli cita anche un’intervista di Messner a La Stampa in cui viene proposto un patto di convivenza fra orsi, lupi e umani dimezzando la popolazione di animali. Solo che, come ricordato da Lucarelli, nella regione orsi e lupi si erano quasi estinti in quanto venivano uccisi dai contadini. Così, per aiutare il turismo, si era deciso di reintrodurli nel territorio (fra l’altro ci sono diverse campagne pubblicitarie della regione Trentino dove gli orsi vengono proprio usati per pubblicizzare il turismo), ma nel frattempo il Trentino si è antropizzato troppo e dunque gli orsi sono di nuovo di troppo.

E poi arriva la chicca: Lucarelli ha scovato un vecchio volantino dove la Lega Nord Trentino pubblicizzava una festa estiva con tanto di pranzo a base di carne d’orso. E fra gli ospiti d’onore dell’evento figurava proprio Maurizio Fugatti, colui che, in tempi record, ha pubblicato l’ordinanza per abbattere l’orso che ha ucciso il runner. Lucarelli ha pubblicato tale volantino, ironizzando sul fatto che il destino degli orsi del Trentino è affidato a un personaggio che faceva i barbecue con la carne d’orso.

Lucarelli ha poi spiegato che in Canada l’orso è quasi considerato un animale sacro. La prima cosa che ti viene detta quando prendi casa lì, soprattutto nelle zone montane e boschive, è che bisogna imparare a convivere con gli orsi. Anzi: ti insegnano proprio a conviverci visto che era l’uomo che si stava introducendo nel loro ambiente. In pratica si parla di imparare poche, semplici regolare per evitare rischi.

Lucarelli ricorda che, quando ha preso casa a Vancouver, le avevano spiegato che, soprattutto in primavera, quando gli orsi escono dal letargo, bisogna controllare che non ci siano segnali di presenza di orsi, evitando di camminare per i sentieri e muovendosi soprattutto in macchina. Inoltre non bisognava lasciare cibo fuori casa e mai lasciare le crostate a raffreddare fuori dalla finestra.

Inoltre in Canada ti viene fornito anche un decalogo che ti spiega come comportarsi in caso di incontri ravvicinati. E qui da noi? Lucarelli sottolinea che qui in Italia, al posto di spiegare che non si va a correre da soli in mezzo agli orsi soprattutto nel periodo in cui si svegliano dal letargo, ecco che invece gli orsi vengono messi sulle medaglie delle gare di corsa in Trentino.

Nel suo podcast su Spotify Selvaggia Lucarelli ricorda anche che la LAV ha proposto di non uccidere l’orsa, bensì di portarla in un rifugio sicuro.

Cosa dice l’ordinanza di Fugatti?

L’ordinanza 1/2023 di Maurizio Fugatti, prevede tre misure urgenti visto che, secondo il presidente della Provincia Autoprnoma, l’uccisione da parte i un orso del giovane trovato morto nei boschi di Caldes è un fatto di “gravità oggettiva”. Ecco le misure rpeviste: