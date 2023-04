Giappone: in arrivo il primo distributore automatico di carne d’orso

di Luca Venturino 5 Aprile 2023

Carne di balena, lumache in lattina o insetti commestibili? Nah, roba vecchia ormai – i distributori automatici in Giappone hanno ampliato il proprio menu per comprendere anche la carne d’orso. Stando a quanto riportato da un quotidiano giapponese citato dalla BBC, infatti, un distributore situato nella città di Semboku ha preso a vendere diversi tagli di orso nero locale: i clienti, intenditori o semplici curiosi che siano, possono acquistarli per circa 2200 yen, equivalenti grossomodo a 15 euro. Stando a quanto riportato il distributore in questione, gestito dal ristorante locale Soba Goro, è solita vendere un numero compreso tra i 10 e i 15 pacchi a settimana di carne d’orso.

Distributori automatico di carne d’orso in Giappone: una prelibatezza locale

Il processo di rifornimento è semplice: è bene notare, prima di tutto, che gli orsi neri asiatici sono classificati come “vulnerabili” a livello internazionale, e pertanto le autorità governative giapponesi limitano attivamente le quote di caccia concedendo, per di più, la licenza a gruppi relativamente ristretti di cacciatori. Questo particolare distributore automatico viene dunque rifornito dai cacciatori locali autorizzati, che hanno la propria zona di caccia nelle montagne vicine al centro abitato. Vien da sé che, qualora la stagione di caccia dovesse essere magar, il nostro distributore si troverebbe senza scorte.

Scendendo più nei dettagli, il governo nipponico limita il numero di orsi neri che possono essere cacciati al 12% della loro popolazione stimata, che si aggira intorno alle 15 mila unità sul territorio nazionale. È bene notare, tuttavia, che gli esperti di fauna locale affermano che negli ultimi anni gli orsi hanno preso con sempre maggiore costanza ad abbandonare le foreste e ad addentrarsi nelle città in cerca di cibo.

Questo fenomeno è poi esacerbato dalla diminuzione della popolazione umana del Giappone, specialmente nelle zone rurali: gli orsi, naturalmente attratti dalle aree scarsamente abitati, rappresentano una minaccia concreta per la gente del posto; tanto che tra aprile e settembre del 2022 sono stati segnalati cinque attacchi di orsi nella prefettura settentrionale di Miyagi, con sette feriti.

È importante sottolineare, per di più, che nella cultura gastronomica del Paese del Sol Levante la carne di orso è considerata una vera e propria prelibatezza, e pertanto difficilmente la si può incontrare nei ristoranti di fascia media o bassa. Il distributore automatico di Semboku, in questo senso, va controcorrente: la macchina è situata all’ingresso della stazione di Tazawako, dove si ferma il cosiddetto “treno proiettile”, tant’è che viene principalmente acquistata proprio da visitatori e turisti.