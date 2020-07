Bari: baristi senza mascherina, multati 4 bar della movida

Succede a Bari: qui quattro bar della movida sono stati multati perché i baristi erano senza mascherina. Durante i controlli della Polizia locale sono state rilevate diverse infrazioni e inosservanze delle norme anti diffusione Coronavirus, ma non solo: multe sono fioccate un po’ ovunque.

Precisiamo che il fenomeno dei baristi e camerieri senza mascherina è purtroppo diffuso un po’ ovunque, nonostante le norme anti Covid-19 per i ristoratori siano chiare: camerieri e baristi devono portare sempre la mascherina. Anche qui da me, ieri, la maggior parte dei camerieri e dei baristi non la indossava.

Ma torniamo a parlare di Bari: in quattro locali della zona della movida della città la Polizia ha subito notato quei dipendenti che non indossavano la mascherina pur continuando a servire i clienti. Per questo motivo non solo hanno deciso di multarli, ma provvederanno ad elevare sanzioni anche ai titolari dei suddetti locali.

Sempre nella zona della movida, poi, non sono mancate multe ai conducenti di monopattini elettrici che guidavano contromano, senza utilizzare le luci di posizione e anche in due sul medesimo monopattino.

Chissà se anche questi baristi faranno ricorso come quello di Salerno multato di 1.000 euro (nuova ordinanza di De Luca) perché senza mascherina?