Bari: fa 4 volte la fila al mercato senza comprare per non stare con la moglie

Succede a Bari in tempi di Coronavirus: un anziano ha fatto 4 volte la fila al mercato senza comprare e senza fare la spesa. Quando è stato fermato si è giustificato sostenendo che non voleva stare a casa con la moglie: non la sopportava più.

Un uomo di 80 anni va al mercato per fare la spesa. Secondo le normative vigenti, è uno dei motivi accettati per poter uscire di casa. L’anziano si è messo in fila come tutti gli altri clienti, è entrato ed è uscito dal mercato coperto di Santa Scolastica come previsto. Solo che lo ha fatto per quattro volte, senza mai comprare nulla.

Questo comportamento anomalo è stato notato dalle forze dell’ordine: l’uomo faceva tranquillamente la fila, ma quando entrava e arrivava il momento di ordinare e comprare, rinunciava e si rimetteva in coda da capo. Ovviamente gli agenti gli hanno chiesto il perché di questo comportamento e l’uomo ha spiegato che approfittava della cosa per chiacchierare in coda e per stare un po’ in compagnia. E ai vigili sbigottiti ha candidamente ammesso: “Voi non sapete cosa vuol dire stare tutta la giornata in casa con mia moglie”.

L’uomo, ovviamente, è stato subito invitato a tornare a casa, ma non si sa se gli agenti lo abbiano denunciato o se, solidali con la sua situazione, abbiano deciso di ignorare il fatto e non procedere con la multa.