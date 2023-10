Barilla amplia la presenza di Pasta Evangelist nel Regno Unito

di Manuela Chimera 15 Ottobre 2023

Novità in casa Pasta Evangelists. Il Gruppo Barilla (Pasta Evangelists è infatti di proprietà di Barilla) ha deciso di ampliare la sua presenza nel Regno Unito. Come? Beh, ha costruito e inaugurato il primo stabilimento di Pasta Evangelists sul sacro suolo di Albione. Che partirà subito segnando un primato: sarà il più grande pastificio mai realizzato finora in Gran Bretagna.

Cosa cambia per Pasta Evangelists in UK?

Il nuovo sito dove è stato costruito lo stabilimento di produzione ha ricevuto un investimento di più di 13 milioni di sterline. Lo scopo è quello di ampliare la presenza del marchio in tutto il Regno Unito, favorendone l’espansione e supportandone la crescita. Questo anche perché pare che nel Regno Unito sia in aumento la domanda da parte dei consumatori di piatti di pasta fresca di qualità da ristorante da poter ordinare a casa. Pasta Evangelists, infatti, è nota per la sua offerta takeaway. Ma non solo.

Gli inglesi conoscono molto bene Pasta Evangelists in quanto il marchio ha un ristorante nell’area food di Harrods. Qui vengono proposti piatti di pasta che sfruttano anche ingredienti del territorio, strizzando l’occhio ai gusti anglosassoni. Per esempio in menu ci sono le Pappardelle con ragù di Aberdeen Angus o anche le Cupcake Lasagne. E ci sono anche i dolci, in particolare il tiramisù dell’Executive Pastry Chef di Harrods, Markus Bohr.

Ma torniamo al nostro stabilimento di Pasta Evangelists: è stato inaugurato a ottobre 2023. Come dimensioni siamo sui 47mila piedi quadrati ed è situato a North Acton, a Londra. Il marchio ha già fatto sapere che nel sito verranno prodotti diversi formati di pasta, alcuni dei quali fra l’altro non sono mai stati realizzati prima nel regno Unito.

Oltre alle varietà di pasta fresca più tradizionali, la fabbrica produrrà anche varietà particolari, fra cui i crestoni, i corzetti e gli anolini.

A fornire i macchinari necessari ci penserà il produttore italiano Italgi. Nell’impianto lavorano 60-70 persone. Un impianto del genere potrà produrre più di 50 tonnellate di pasta fresca a settimana, oltre a 90 tonnellate di sughi e 15 tonnellate di pasta al forno.

Alessandro Savelli, CEO di Pasta Evangelists, ha dichiarato che questo lancio arriva dopo anni di pianificazione e innovazione. L’obiettivo è quello di espandere la loro offerta di pasta a migliaia di consumatori in tutto il Regno Unito.

Grazie all’utilizzo, poi, di tecnologie e macchinari moderni, ecco che potranno anche sperimentare nuovi sapori, ingredienti stagionali di alta qualità e una varietà di formati di pasta che permetteranno di espandere il loro portfolio di formati di pasta.