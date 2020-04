Barilla sbarca nel mondo delle confetture con la linea Incontri di Mulino Bianco

Barilla ha deciso di lanciarsi nel mondo delle confetture e propone Incontri, una nuova linea a marchio Mulino Bianco. In realtà questa linea ha fatto la sua apparizione già da febbraio, ma se non l’avete mai vista in giro il motivo è semplice: al momento la si trova solamente nei supermercati Esselunga.

Non si è infatti trattato di un lancio nazionale, bensì di un progetto pilota messo in campo in accordo al momento solamente con Esselunga (però trovate la linea Incontri anche nella sezione Esselunga a casa, quella dedicata alla vendita online con consegne a domicilio).

Al momento sono disponibili solamente tre gusti (alquanto particolari a dire il vero) per quanto riguarda queste nuove confetture targate Barilla e che troverete sotto l’egida di Mulino Bianco:

Fragole, pere e cioccolato

Mirtilli, lamponi e scorza di limone

Albicocche, fichi e mandorle

Al di là dei gusti, tutte le confetture garantiscono un alto tenore di frutta e non hanno aromi, conservanti, additivi, grassi idrogenati e Ogm (come tutti i prodotti Mulino Bianco). Si tratta di un modo per Barilla di affermare ancora di più la sua posizione nel settore della prima colazione, forte anche di tutte le merendine, brioche e biscotti a marchio Mulino Bianco.