Barilla vince il premio Catalyst Award per la promozione della parità di genere

Buone notizie da Barilla: ha vinto il premio Catalyst Award per la promozione della parità di genere. Ma c’è di più: è anche la prima azienda italiana a superare questo traguardo.

Il premio viene attribuito dall’omonima organizzazione no profit a quelle imprese che sono attive nella promozione della carriera femminile. Per questo motivo Barilla riceverà il premio il 17-18 marzo durante un evento virtuale (non poteva essere altrimenti a causa della pandemia). Ma Barilla non è da sola sul podio: accanto a lei ha vinto il riconoscimento anche la Royal Bank of Canada.

Claudio Colzani, ceo del Gruppo Barilla, ha sottolineato che questo premio è un riflesso dell’impegno messo in campo dall’azienda per promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione dei dipendenti, dei partner e delle comunità dove operano. In realtà c’è ancora molta strada da fare, ma hanno intenzione di continuae lungo questo sentiero.

In particolare, Barilla è stata premiata per come ha saputo promuovere l’inclusione dei suoi dipendenti Lgbtq+ e di tutti i sottogruppi rappresentati. Inoltre dal 2013 al 2020 in Barilla la rappresentanza di donne che riferiscono direttamente all’AD è aumentata dall’8 al 28%. In crescita anche la presenza delle donne che riferiscono direttamente al global leadership team: dal 2014 al 2020 si va dal 23 al 36%.

Per le posizioni che riferiscono direttamente ai leader senior si è passati dal 40 al 47%, mentre per la leadership globale dal 33 al 38%. In aggiunta nel 2020 Barilla ha inserito la “gender pay equality” per tutti i dipendenti: in caso di parità di qualifiche e mansioni, donne e uomini beneficiano dello stesso stipendio.

