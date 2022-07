Barretta proteica mandorla e vaniglia di Herbalife Nutrition: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 11 Luglio 2022

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un nuovo richiamo dopo quello dell’Insalata russa di Bontà Gastronomiche: è stato ritirato dal commercio un lotto della Barretta proteica mandorla e vaniglia di Herbalife Nutrition a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’8 luglio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 23 giugno 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Barretta proteica arricchita con vitamine – gusto mandorla e vaniglia, mentre il marchio del prodotto è Herbalife Nutrition e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Herbalife Italia S.p.A. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, invece, è DE117584582, mentre il nome del produttore è Gustav Berning GmbH & Co. KG, con sede dello stabilimento in Alte Heerstrasse 1 a Gerogsmarienhutte, in Germania.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è G221666A, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 settembre 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 14 barrette di 490 grammi (peso netto singola barretta 35 grammi).

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. Tutto è nato dal reclamo da parte di un consumatore relativo alla presenza di due barrette al gusto agrumi contenute all’interno di una confezione di barrette al gusto mandorla e vaniglia. A causa di ciò, era presente nella barretta l’allergene derivante ovoalbumina (allergene presente solamente nella barretta gusto agrumi e non in quella gusto mandorla e vaniglia), non segnalato però in etichetta. La percentuale di tale allergene era dello 0,07882%. L’avviso di richiamo sottolinea che non sono pervenuti altri richiami.

Nelle avvertenze i consumatori allergici all’ovoalbumina delle uova sono pregati di non consumare il numero del lotto sopra indicato a causa del rischio di reazioni avverse.