Barrette Combo di San Marco Fit Me Well: richiamo per rischio chimico

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Barrette Combo di San Marco Fit Me Well a gusti vari a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 26 gennaio 2021, ma sugli avvisi di richiamo le date dei controlli veri e propri risalgono ben al 17 dicembre 2020.

Le denominazioni di vendita esatta dei prodotti interessati dal richiamo sono:

Il marchio del prodotto è San Marco Fit Me Well, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Dolciaria di Cologna Veneta srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Stabilimento Cologna Veneta, con sede in via Quari Destra 45, mentre il nome del produttore è Dolciaria di Cologna Veneta srl con sede dello stabilimento in via Quarti Destra 45 a Cologna Veneta (VR).

Il numero del lotto di produzione coinvolto dal richiamo è 020920, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 giugno 2021 e unità di vendita rappresentata dalla scatoletta in cartoncino con 3 barrette da 35 grammi cadauna.

Il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene nei semi di sesamo con cui sono prodotte le barrette in quantità tale da superare i limiti di legge imposti dall’UE. Per questo motivo nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il lotto in questione e di restituirlo alla ditta fornitrice. Per ulteriori informazioni contattare info@dolciariadicolognaveneta.it.