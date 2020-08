Barrette noci del Brasile – Eat Natural: richiamo per rischio microbiologico

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Barrette noci del Brasile – Eat Natural a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione del richiamo è del 25 agosto 2020, ma sull’avviso di richiamo vero e proprio, la data effettiva è quella del 24 agosto 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto in realtà è Eat Natural Barrette noci del Brasile, uvetta sultanina con arachidi, il marchio del prodotto è Eat Natural e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Multiple Marketing LTD, 95 Camberwell Station Road London (UK). Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è Eat Natural c/o Hand 2 Mouth ltd, mentre il nome del produttore è Eat Naturale c/o Hand 2 Mouth Ltd & The makery Family con sede dello stabilimenti in 4 Fourth Avenue a Bluebridge Industrial Estate, Halstead Essex CO9 2SY (UK).

In questo caso sono stati ritirati tutti i lotti che vanno da agosto 2020 a luglio 2021, con data di scadenza o termine minimo di conservazione di agosto 2020 e luglio 2021. L’unità di vendita interessata dal richiamo è la formulazione in barrette da 50 grammi e i multipack da 4 barrette da 35 grammi.

Il motivo del richiamo è la sospetta presenza di Salmonella. Nelle avvertenze viene richiesto di ritirare dalla vendita e non consumare tutti i prodotti in questione con data di scadenza compresa fra agosto 2020 e luglio 2021 compresi. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, bisogna inviare un’email a info@dec.it.