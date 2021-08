Richiamo sul sito di Basko: ritirati dal commercio alcuni lotti dei Donuts mix semplici di Sammontana per un rischio chimico.

Dopo Lidl, anche sul sito di Basko è comparso un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Donuts mix semplici Sammontana (Tre Marie) a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 agosto 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio, come nel richiamo precedente, non è indicata la data effettiva dei controlli.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è TM Donuts Mix Semplice, il marchio del prodotto è Tre Marie e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Sammontana Spa. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è 6276, mentre il nome del produttore è Vandemoortele, con sede dello stabilimento 1 in Rue de Maècliers a Reims Cedex, in Francia.

I numeri dei lotti di produzione interessati dal richiamo e le rispettive date di scadenza o termine minimo di conservazione sono:

310K0336, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 agosto 2021 (per un errore di digitazione il lotto nei DDT e sui documenti di tracciabilità del marchio Tre Marie risulta essere 310K336, mentre il lotto riportato sulla scatola è 310K0336)

310K1004, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2021

310K1076, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2021

310K1081, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2021

310K1130, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 28 febbraio 2022

L’unità di vendita è rappresentata da 36 donuts (2.052 kg) suddivisi in tre vassoi da 12 pezzi ciascuno. I gusti sono vaniglia, fragola e cioccolato.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla legge nell’addensante farina di semi di carrube (E410).

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i numeri di lotto sopra indicati se già acquistati.