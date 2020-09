Basko, Salmone Norvegese Affumicato – Primia: richiamo per rischio microbiologico

Se andate sul sito dei supermercati Basko, troverete un nuovo richiamo: è stato ritirato dal commercio un lotto del Salmone Norvegese Affumciato di Primia a causa di un rischio microbiologico. Sull’avviso di richiamo la data riportata per l’allerta è quella del 9 settembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Salmone Norvegese Affumicato, il marchio del prodotto è Primia e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Agorà Network S.C.A.R.L. in via Pergolesi 25 a Milano. Il nome del produttore è Sicily Food srl, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT D6Z3T CE con sede dello stabilimento in via Miniera Mintini ad Aragona (AG).

Il numero di lotto richiamato è SA66-21920 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 settembre 2020 e unità di vendita da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze il consumatore è pregato di non consumare il prodotto nel caso avesse acquistato proprio questo lotto. Inoltre il consumatore è pregato di restituirlo presso il punto vendita di acquisto. Infine si precisa che l’avviso di richiamo si riferisce al solo lotto indicato. Per qualsiasi altra informazione è possibile inviare un’email all’indirizzo qualita@sicilyfood.it.