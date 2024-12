Basta cerimonie al Castello delle Cerimonie, che forse sarà abbattuto

La festa è finita, stavolta per davvero. Niente più coriandoli, colombe lanciate in volo, vesti faraoniche, primi di pesce monumentali, semi sconosciuti cantanti neomelodici. In altre parole: niente più cerimonie al Castello Delle Cerimonie. Nonostante la villa diventata famosa su Real Time fosse già stata confiscata per abuso edilizio, i gran gala gestiti dalla famiglia Polese erano comunque andati avanti. A dire basta definitivamente però adesso è il comune stesso.

Spina staccata

È proprio il caso di parlare di spina. Perché nonostante la confisca per abuso edilizio lo scorso febbraio, i coniugi Imma e Matteo Polese non si sono schiodati dalla tv. Per parecchi mesi infatti il canale televisivo Food Network ha mandato in onda lo spin-off In Cucina con Imma e Matteo, una serie di cui sicuramente il pubblico italiano inondato da ricettari e ricettatori sentiva il bisogno. Allo stesso tempo il canale Real Time non aveva mai smesso di riproporre stile peperonata le puntate de Il Castello delle Cerimonie, nucleo trash di tutto questo filone.

In tutta questa confusione di indagini e gradi di giudizio i party, sottobanco, continuavano. Alla fine le voci (e probabilmente i botti degli immancabili fuochi artificiali) devono essere arrivate anche al comune di Sant’Antonio Abate. Che da questa settimana ha agito di conseguenza, revocando la licenza di ristorazione e attività alberghiera alla famiglia Polese, una volta per tutte.

La confisca

Le indagini alla Sonrisa erano iniziate ancora nel 2011. La procura di Torre Annunziata che indagava su costruzione e intervento edilizio aveva riscontrato ben 40mila metri quadrati abusivi. A oggi Il Castello delle Cerimonie appartiene al Comune come previsto da sentenza in Cassazione. I piani prevedono un possibile riutilizzo degli spazi a fini sociali, oppure la semplice demolizione.

Nel frattempo però far cessare l’attività degli inquilini è stato un altro paio di maniche. Con la revoca definitiva di questi giorni lo sgombero dovrebbe essere definitivo. Ma chissà che non arrivi il colpo di scena, anzi coup de theatre da una coppia che finora sembra essere immune a tutto – perfino a un semplice cambio di canale del telecomando.