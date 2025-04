Bayer avverte gli agricoltori: se non la smettono di fare causa, è la fine del loro prodotto preferito

Bayer spende più in cause legali di quanto guadagni dalle vendite di glifosato: potrebbe ritirarlo dal mercato.

Quando Bayer ha acquisito Monsanto nel 2018, l’idea era quella di portarsi in casa la loro principale fonte di guadagni: il Roundup, l’erbicida più diffuso nell’agricoltura di tutto il mondo il cui ingrediente principale è il chiacchieratissimo glifosato, sviluppato dall’azienda statunitense negli anni ‘70.

Probabilmente non si aspettava che le controversie intorno a questo erbicida fossero tali e tante da metterne seriamente a rischio i guadagni, e ora Bayer ha deciso di passare alle vie di fatto: se il prodotto non riceverà adeguata protezione legale dalle migliaia di cause che lo coinvolgono, verrà ritirato dal mercato.

Miliardi di risarcimenti

Per capire la portata della questione, vi diamo un paio di numeri: da quando ha acquisito Monsanto, Bayer ha pagato qualcosa come dieci miliardi di dollari in risarcimenti, divisi per più di 67 mila cause.

Le aziende ovviamente insistono sulla salubrità per l’uomo del glifosato, ma le cause non si interrompono, e le spese legali degli ultimi tempi si aggirano ormai tra i 2 e i 3 miliardi l’anno, più di quanto la stessa Bayer spenda per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo. Calcolando che le vendite di Roundup ammontano a 2,8 miliardi, non c’è bisogno di essere il CEO di una multinazionale farmaceutica per capire il problema: e proprio il Chief Executive di Bayer Bill Anderson, in un’intervista al Wall Street Journal, ha dichiarato che la decisione sul futuro degli glifosato è imminente.

Nonostante le continue cause da parte degli utenti, Roundup continua ad essere utilizzato su centinaia di milioni di acri di terreni solo negli Stati Uniti, dove la maggioranza delle varietà di mais, soya e cotone sono geneticamente modificate per essere resistenti al glifosato.

Per risolvere la questione, Bayer sta promuovendo attività di lobby che spingano i legislatori di diversi stati a promuovere leggi che proteggano da cause legali i prodotti le cui etichette sono approvate dalla EPA, la U.S. Environmental Protection Agency: se questa operazione non dovesse funzionare, gli agricoltori americani potrebbero trovarsi costretti a passare ad altri erbicidi, inclusi quelli importati dalla Cina.