Bayern Monaco, due giocatori si rifiutano di posare per la foto con la birra in mano

I calciatori del Bayern Monaco hanno posato per la tradizionale foto con la birra in mano, ma due giocatori hanno preferito "dimenticare" il boccale.

di Luca Venturino 30 Agosto 2022

L’Oktoberfest è ormai alle porte, e come da tradizione la rosa del Bayern Monaco ha posato, con tanto di sorrisi e maxi boccale di birra, per una foto atta a celebrare l’arrivo dell’evento. Peccato che due giocatori, pur esibendo il sorriso, siano rimasti a bocca asciutta: niente boccale di birra. Che è successo? Lo spillatore era a secco? Sbornia pesante la sera prima, e la sola vista di altra birra era troppo da sopportare? Un atteggiamento alla Cristiano Ronaldo, che allontana la Coca Cola a favore di semplice acqua? Macché – le motivazioni che hanno portato Sadio Mané, superstar ex Liverpool recentemente approdato in Baviera, e Noussair Mazraoui, prelevato dall’Ajax, a “dimenticare” il boccale sono ben più serie e rispettabili.

Dietro la scelta di Mané e Mazraoui, infatti, ci sono motivazioni personali ben precise: poiché entrambi di religione musulmana, gli è infatti vietato consumare bevande alcoliche. Viene da pensare, dunque, che i due calciatori abbiano preferito evitare di anche solo posare con dell’alcol – una decisione che, com’è giusto che sia, è stata pienamente rispettata dal club bavarese. Lo stesso Mané appare poi anche in altri scatti in solitaria, ma di nuovo senza boccale: al suo posto, un sorriso e il pollice verso l’alto.