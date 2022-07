Bear Grylls adotta una dieta carnivora e si schiera contro le verdure

Bear Grylls abbandona la dieta vegana in favore di una prettamente carnivora: niente più insalata per L'ultimo sopravvissuto.

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

È finita l’amicizia con sedano e insalata – i migliore amici di Bear Grylls, ora, sono carne e uova. L’uomo diventato celebre per averci insegnato a sopravvivere nella natura incontaminata ha dichiarato di aver del tutto abbandonato la sua dieta vegana in favore di una prettamente carnivora: “Sono contro noci, cereali, grano e verdure” ha spiegato in un’intervista a GQ. “Il mio pranzo è carne, uova e latticini, molto burro e frutta”.

Un cambiamento radicale, speculare di fatto a quello di Gordon Ramsay – Grylls era un fiero sostenitore della dieta vegana, ma ha raccontato di aver sofferto dei fortissimi dolori ai reni quando ha contratto il Covid-19 – dolori che, a quanto pare, erano causati dall’aver consumato troppi succhi di frutta e verdure. Da allora, il nostro survivalist con un occhio particolarmente attento ai cibi ricchi di proteine ha preso ad affermare che le verdure crude non fanno bene alla salute e che il corpo umano è di fatto progettato per mangiare carne (anche se qui, per puro scrupolo, ci permettiamo di ricordarvi che si tratta di un’affermazione a più riprese smentita dai ricercatori).

“Non ci sono prove che suggeriscano che le verdure causino malattie”, ha detto la dietologa Heidi Bates in una pubblicazione dell’Office for Science and Society della McGill University. “In realtà, è vero il contrario. C’è un eccesso di prove che collegano il consumo di verdure alla riduzione del rischio di malattie cardiache, ictus, diabete, obesità e alcuni tipi di cancro”. Però ehi, Grylls è sopravvissuto al Sahara bevendo la propria urina – di certo saprà cosa è giusto fare per vivere più a lungo, no?