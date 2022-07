Gordon Ramsay confessa in televisione: “Adoro il cibo vegano”

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

L’ha detto, finalmente l’ha detto: nell’ultima puntata di MasterChef: Back to Win Gordon Ramsay ha finalmente ammesso di adorare il cibo vegano. Il che, lo ammettiamo, di per sé potrebbe sembrare una cosa da poco, ma certamente i suoi fan più accaniti ricorderanno le sue innumerevoli battute ai danni dei poveri vegani, tanto che una volta era addirittura arrivato a dichiarare di esserne allergico, o a sostenere di essere un membro della PETA – intesto come People Eating Tasting Animals. Insomma, il nostro granitico ed esplosivo chef scozzese era tradizionalmente visto come un’icona dello sfottò gratuito ai vegani – cosa è cambiato, dunque?

Come abbiamo accennato, la rivelazione è avvenuta sotto riflettori: lo stesso chef, prima di confessarsi, ammette che ciò che deve dire potrebbe essere troppo spaventoso per essere raccontato in televisione. “È un segreto così grande che ho paura a dirlo in questo contesto” ha spiegato ai concorrenti riuniti. Un altro giudice, Aaron Sanchez, ha addirittura deciso di rassicurarlo facendogli coraggio: “Non preoccuparti, Gordon” ha commentato. “Questo è uno spazio sicuro. Ti supporteremo”. Gli stessi concorrenti – a cui in seguito viene detto di fare una ricetta vegana secondo i gusti di Gordon – hanno reagito con sorpresa e incredulità.

Ramsay ha poi rivelato che questo nuovo gusto per una cucina un po’ più libera dalla carne è in realtà stato ispirato dai suoi figli: “Grazie ai miei bambini ho capito che va bene essere vegani… A volte!” ha commentato. Noi, in ogni caso, qualche ipotesi l’avevamo già avanzata quando decise di pubblicare un video in cui trasformava una melanzana in bistecca.