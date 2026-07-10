Benedetta Rossi annuncia l’adozione di due bambine, e sparisce dai social

Insieme al marito Marco Gentili ha raccontato di un lungo iter burocratico che ora è giunto a compimento: tornerà alla sua community quando i tempi saranno maturi.

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili si prenderanno una pausa dai social, la cui durata è ancora tutta da stabilire: a esigerla non è il lavoro su un eventuale prossimo progetto di cucina ma, a quanto pare, la realizzazione di un desiderio custodito a lungo: l’adozione di due bambine. Un’avventura che, comprensibilmente, la coppia ha descritto questa svolta epocale come il viaggio più importante della propria esistenza.

Nel messaggio affidato ai social il 10 luglio 2026, hanno raccontato l’emozione della partenza: “Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio”.

La burocrazia delle adozioni

L’annuncio arriva al termine di un iter burocratico e umano molto complesso, che sembra aver messo alla prova la loro costanza e i loro sentimenti per diversi anni. Per arrivare a questo traguardo, Benedetta e Marco hanno attraversato un periodo fatto di lunghe attese e silenzi, affrontando le naturali difficoltà che un percorso adottivo comporta: “È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà”, hanno confessato con sincerità ai loro follower.

Il nucleo di questa nuova felicità risiede nell’incontro con due sorelline che presto faranno parte della loro quotidianità, come dichiarato da loro stessi: “Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi”. Proprio per la delicatezza di questo momento e per l’importanza di costruire un legame solido con le nuove arrivate, i due hanno deciso di spegnere temporaneamente i riflettori della vita pubblica. La necessità è quella di ritrovare un silenzio che permetta di ascoltare le nuove emozioni senza interferenze esterne, dedicando ogni energia alla nascita del loro nucleo familiare.

“Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali ma delicati e poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione. Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia”, hanno spiegato per motivare il loro distacco dai social.

Prima di congedarsi temporaneamente dalla loro vasta community, Benedetta e Marco hanno voluto fare una promessa, assicurando che non si tratta di un addio ma di una pausa necessaria per tutelare la loro privacy in questa fase cruciale. Hanno garantito che, quando i tempi saranno maturi, torneranno a raccontare la bellezza di questa esperienza. “Sappiamo quanto ci volete bene ed è per questo che vi facciamo una promessa: saremo noi, a tempo debito e quando saremo pronti, a condividere con voi il racconto di questa meravigliosa avventura”, hanno concluso, dando appuntamento al momento in cui la loro famiglia sarà finalmente al completo. Già a pochissimo tempo dall’annuncio, il profilo Instagram della Rossi è a tutti gli effetti offline.