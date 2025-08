Quanto fa guadagnare Benedetta Rossi a Mondadori

È stata presentata la relazione finanziaria per il primo semestre del 2025 di Mondadori: un documento da cui emergono dati tra alti e bassi, che vedono ricavi in lieve crescita (+0,6%) ma utili netti più che dimezzati nell’anno su anno, che scendono da 7,1 a 3,5 milioni di euro.

Numeri che secondo il CEO Antonio Porro “riflettono la generale debolezza registrata e attesa nel mercato del libro trade in Italia” ma che ispirano un cauto ottimismo, che si riflette anche nella conferma della guidance per tutto il 2025.

Conferma Porro: “guardiamo con fiducia al secondo semestre anche alla luce dei primi segnali incoraggianti che arrivano dal mercato”, come un timido +2% registrato a luglio nonostante una cronica assenza di best seller. Un’occasione anche per valutare l’andamento dell’investimento nel 51% delle quote di Waimea srl, all’epoca società titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine di Benedetta Rossi e del marito Marco Gentili, acquisizione che, a distanza di quasi un anno, si è rivelata decisamente azzeccata.

Benedetta Rossi traina la crescita Digital

Quando nel luglio 2024 Mondadori perfezionò l’acquisizione, la strategia era chiarissima: creare, attraverso la gestione coordinata e sinergica delle attività legate al brand Fatto in casa da Benedetta e di GialloZafferano, il player multimediale leader nel settore cibo e cucina, sia in ambito digitale che nei media tradizionali.

La Rossi d’altronde rappresentava una scommessa sicura anche per il cartaceo essendo di fatto la più importante autrice di libri di cucina degli ultimi anni, con 9 libri pubblicati proprio con Mondadori tra il 2016-2023 che hanno complessivamente venduto oltre 1,5 milioni di copie, e nei primi sei mesi del 2025, il digital si è rivelato contraltare di un cartaceo che tiene botta ma non cresce, registrando una forte ascesa di cui Benedetta Rossi è forza trainante.

Come spiega il CEO Porro: “dopo aver perfezionato l’acquisizione nel secondo semestre dello scorso anno, nei primi sei mesi del 2025 i ricavi digitali complessivi hanno raggiunto 3,9 milioni di euro, segnando una crescita del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di questi, 1,5 milioni di euro arrivano da Fatto in Casa da Benedetta”. Insomma, quasi la metà della crescita del settore digitale di Mondadori lo si deve a quell’acquisizione, che si è rivelata una strategia decisamente azzeccata.

Durante la conferenza stampa di presentazione, lo stesso Porro ha poi confermato che il lavoro del volto di Food Network sarà centrale anche per la crescita del secondo semestre, dando una piccola anticipazione sull’autunno, in cui è prevista una novità: “a giugno abbiamo pubblicato un nuovo libro di ricette, mentre in autunno Benedetta Rossi tornerà con un nuovo progetto editoriale. Contiamo che questo possa contribuire a rafforzare la performance del digitale, soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno, in coincidenza con la stagione natalizia”.