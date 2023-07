Benedetta Rossi debutta con il nuovo cooking show Ricette d’Italia – Il gusto della sfida

di Manuela Chimera 14 Luglio 2023

Benedetta Rossi torna sul piccolo schermo con un nuovo cooking show in access time. Il titolo sarà Ricette d’Italia – Il gusto della sfida. Per Benedetta Rossi si tratta della prima volta in cui conduce un programma in access time su Real Time.

Come sarà il nuovo cooking show di Benedetta Rossi su Real Time?

Nonostante la novità del titolo, in realtà, se andiamo a esaminare bene il format realizzato da Banijay Italia, scopriamo che la formula è quella già vista in altre produzioni similari (intendiamoci: non che con un cooking show si possa fare molto di diverso, le formule possibili sempre quelle sono).

In pratica durante ogni puntata quattro cuochi non professionisti si sfideranno fra di loro utilizzando le loro ricette di famiglia. Chi vincerà potrà entrare poi a far parte del nuovo ricettario di cucina italiana che sarà firmato da Benedetta Rossi.

In teoria, salvo problemi, Ricette d’Italia – Il gusto della sfida di Benedetta Rossi dovrebbe andare in onda a partire da settembre.

LEGGI ANCHE Benedetta Rossi si mette alle spalle le polemiche e inaugura il suo primo ristorante

Ma il palinsesto porta anche altre conferme. Sempre rimanendo a tema food, infatti, ecco che a breve torneranno o sbarcheranno sul piccolo schermo: