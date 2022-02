Benedetta Rossi diventa “SuperBenny” nella nuova serie animata di Discovery+

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Benedetta Rossi ha superato l’ostacolo dell’operazione alla schiena ed è pronta a lanciare un nuovo progetto rivolto ai suoi fan più giovani: SuperBenny sarà infatti una serie animata completamente dedicata a lei e alla sua famiglia che verrà resa disponibile a maggio su Discovery+ e successivamente su Frisbee (canale 44).

Nel corso degli episodi della serie, Benedetta vestirà i panni di una web star che vive in un casolare di campagna, dove si scontra con i piccoli grandi problemi della vita quotidiana, con il mondo digitale e quello reale che fanno a gara per contendersi la sua attenzione. A completare il quadro ci saranno il marito Marco, il cane Cloud e gli animaletti che abitano l’aia e che ogni giorno combinano qualche pasticcio. In questo vortice di comicità e follia, Benedetta si trasformerà in SuperBenny per trovare la “ricetta” giusta e risolvere ogni problema.

“Siamo felici di annunciare questo nuovo progetto che ci lega a Benedetta Rossi, vero e proprio fenomeno mediatico che appassiona milioni di italiani e uno dei volti di punta del nostro gruppo” ha commentato Gesualdo Vercio, Programming Senior Director Discovery Italia. “Per la prima volta un nostro volto si trasforma in un character cartoon, aprendo così alla possibilità di sviluppare anche inedite iniziative speciali e progetti di business”.