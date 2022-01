Benedetta Rossi operata, sta bene e rassicura i fan

di Luca Venturino 24 Gennaio 2022

Qualche giorno fa vi raccontammo che Benedetta Rossi stava per farsi ricoverare per sottoporsi a un intervento chirurgico alla schiena: dopo qualche giorno di silenzio (e un po’ d’ansia), ecco che la food blogger torna a pubblicare sul suo profilo Instagram e a rassicurare i suoi fan circa le sue condizioni di salute.

L’operazione, infatti, è andata a buon fine, e Benedetta appare sorridente e sollevata anche se comprensibilmente provata. “Eccomi finalmente in piedi… o quasi” si legge nella didascalia del suo ultimo post su Instagram, dove saluta i suoi fan e mostra i suoi progressi nel processo di riabilitazione. L’ottimismo, però, è del tutto intaccato: “Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita. Eh sì, ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”. Infine, la food blogger conclude con delle belle parole di ringraziamento per i suoi fan: “Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai”.