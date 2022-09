Benedetta Rossi investirà in uno spazio-lavoro dedicato ai giovani neodiplomati

di Manuela 11 Settembre 2022

A sorpresa Benedetta Rossi e il marito hanno pubblicato un video su YouTube. La sorpresa non sta nel fatto che hanno pubblicato un video, ma che il suddetto contenuto non riguardi una ricetta, bensì i progetti futuri della coppia. Fra cui figura anche un investimento in uno spazio-lavoro dedicato ai giovani neodiplomati.

Il video parte con una premessa chiara: Benedetta e Marco hanno spiegato che, grazie al loro lavoro digitale, hanno messo da parte un patrimonio abbastanza notevole. Con sincerità, però, ammettono che questo è stato possibile grazie ai follower, definiti dalla coppia come gli “azionisti” di quella che, nel corso degli anni, è diventata una florida azienda.

Da qui il desiderio di Benedetta e del marito di far sapere ai fan a cosa sono destinati i guadagni che derivano da tutto ciò che è inerente Fatto in Casa da Benedetta. Il primo progetto che i due hanno in mente è l’investimento in uno spazio-lavoro che sarà dedicati ai neodiplomati delle scuole alberghiere del territorio. Il piano è quello di formarli per potergli dare maggiori competenze per riuscire a immetterli nel mondo del lavoro.

La food blogger spiega che i ragazzi che uscivano dall’alberghiero o da scuole inerenti il settore della ristorazione-turismo sono rimasti bloccati a causa della pandemia. Il settore, infatti, è uno di quelli che ha maggiormente sofferto a causa di restrizioni, chiusure e lockdown: non potendo accedere a posti di lavoro, visto che era tutto fermo, i ragazzi si sono un po’ demoralizzati.

Da lì è nata l’idea della coppia: visto che i ragazzi avrebbero voluto un lavoro e visto che la coppia e la ristorazione in generale aveva bisogno delle loro competenze, perché non venirsi incontro? Da lì è scaturito il progetto dello spazio-lavoro in questione. In pratica Marco, due anni fa, ha trovato uno spazio molto grande e lo ha rinnovato e attrezzato in modo che i ragazzi potessero dare sfogo alla loro creatività.

Lo spazio è costituito da una grande cucina, con tutti gli accessori e gli ingredienti del caso per provare le loro ricette. C’è anche un ufficio pieno zeppo di computer, macchine fotografiche, software e tutto ciò che è necessario per trasformare le loro creazioni in contenuti digitali.

Accanto agli spazi, poi, c’è la formazione: un po’ viene fornita da Benedetta stessa, un po’ da esperti del settore che si sono alternati per dare ai ragazzi tutte le basi di cui necessitavano per intraprendere questo lavoro. In pratica Benedetta e il marito sono partiti dalle competenze base fornite dall’alberghiero per dare poi ai ragazzi quelle competenze specifiche che mancavano per svolgere un lavoro come il loro.

Così, tre giorni dopo la maturità, ecco che Benedetta e il marito hanno offerto a tre dei ragazzi un contratto di lavoro a tempo indeterminato: adesso questi ragazzi fanno parte della loro squadra. Nel frattempo altri ragazzi hanno iniziato un periodo di alternanza scuola-lavoro in modo che in futuro la squadra possa ulteriormente allargarsi.

Ovviamente si è trattato di un progetto che ha richiesto parecchia energia da parte loro (ci sono stati non pochi problemi burocratici) e anche un dispendio economico non da poco visto che, per precisa scelta, non hanno voluto appoggiarsi a sponsor.

I ragazzi hanno poi dato vita a un loro progetto che si chiama BuonIdea: qui troverete tutti i progetti che i ragazzi hanno realizzato in questo spazio-lavoro. Nel video, poi, Benedetta spiega che ci sono anche altre novità in vista.

In primis hanno trasformato la casa in cui vivono in modo da migliorarla dal punto di vista energetica per ridurre l’impatto ambientale. Poi hanno anche rinnovato il sito, creando l’app ufficiale “Fatto in Casa da Benedetta”. In aggiunta, per i più piccini (visto anche il successo del programma SuperBenny su Discovery+), ecco che Benedetta ha creato una serie di podcast in cui racconta favole moderne, con tanto di morale finale.