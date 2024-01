Benedetta Rossi si cimenta nel cinema con un documentario (non food però)

Tutti pronti a vedere Benedetta Rossi sul grande schermo? Anzi, meglio: a sentire. Perché è vero che Benedetta Rossi è pronta a cimentarsi nel mondo del cinema, ma lo farà come narratrice in un documentario. Che no, non sarà assolutamente a tema food, bensì dedicato agli animali e alla natura.

Inizia la carriera di Benedetta Rossi al cinema

Il titolo del documentario (o del docufilm) in questione sarà “Kina e Yuk alla scoperta del mondo” ed è il secondo lungometraggio di Guillaume Maidatchvsky, autore di diversi altri documentari sugli animali.

Esattamente come nel precedente “Ailo – Un’avvenura tra i ghiacci”, ecco che anche questo secondo lungometraggio sarà ambientato nell’estremo Nord.

Qui faremo la conoscenza di una coppia volpi polari, Kina e Yuk per l’appunto. Le due volpi si sono trovate separate a causa del surriscaldamento globale proprio nel momento in cui stavano per nascere i loro cuccioli. Non trovando più cibo a sufficienza, sono costrette ad allontanarsi per andare a cacciare in altre zone.

Dopo un lungo viaggio, pieno zeppo di ostacoli, ecco che lo scioglimento di un ghiacciaio separa la coppia: Kina galleggia su una lastra di ghiaccio e Yuk su un’altra, viaggiando in direzioni opposte.

Comincia così una lunga avventura per le due volpi che tenteranno di riunirsi prima che i cuccioli nascano.

Cosa c’entra Benedetta Rossi in questo film? Beh, sarà la voce narrante della versione italiana della pellicola. Il film uscirà il 7 marzo qui da noi, distribuito da Adler Entertainment

Per Benedetta Rossi non è esattamente una novità, comunque. Anche se in modo un po’ diverso, aveva già fatto parte di una pellicola: era stata trasformata in un cartone animato nella serie Super Benny (visibile su Frisbee e Discovery+).

Benedetta Rossi ha spiegato di aver deciso di raccontare la storia delle due volpacchiotte Kina e Yuk perché ama la natura e ha la fortuna di poter vivere in mezzo ad essa fin da quanto è piccola, fra mare e montagne. Per questo motivo è convinta che tutti, sia i grandi che i piccini, debbano poter vedere film emozionanti ed educativi come questo.

Benedetta Rossi ha poi continuato sottolineando come Kina e Yuk non sia solo un’avventura splendida, bensì sia un racconto che ci ricorda quanto sia importante il rispetto per la natura, un tema di attualità che deve essere fatto conoscere al grande pubblico, indipendentemente dall’età.

Beh, non ci rimane che andare al cinema per vedere come se la caverà Benedetta Rossi nel ruolo di narratrice.