Benedetta Rossi truffata su Instagram: usavano il suo nome per pubblicizzare prodotti dimagranti

Benedetta Rossi è stata vittima di una truffa su Instagram e adesso chiede aiuto per segnalare i malfattori: il suo nome è stato usato a sua insaputa per pubblicizzare prodotti dimagranti.

di Manuela 17 Agosto 2022

Benedetta Rossi ha lanciato un appello: la foodblogger e scrittrice chiede aiuto per segnalare chi l’ha truffata su Instagram. In pratica quello che è successo è questo: il suo nome e la sua immagine sono stati usati, a sua insaputa e senza alcuna autorizzazione da parte sua, per pubblicizzare alcuni prodotti dimagranti.

Tramite una diretta Instagram, la foodblogger ha spiegato cosa fosse successo, postando anche lo screen di uno di questi siti fake che usavano il suo nome:

Questi siti producevano post del tenore di “Benedetta Rossi, che ha perso 12 kg, ha condiviso la sua ricetta segreta con tutto Internet”. Il fatto è che molti utenti non molto esperti, ci sono cascati. Così Benedetta, una volta scoperto l’inganno, ha cercato di avvisare tutti: sono dei truffatori, sono siti che aprono e chiudono di continuo e l’unica cosa che si può fare è segnalarli di continuo.

La foodblogger (che ricordiamo aver subito un intervento proprio a inizio anno) ha poi spiegato che è difficile risalire all’identità dei truffatori e questo perché queste pagine spariscono da Instagram in pochissimo tempo. Benedetta ha allertato i sui follower: se vedono pagine o post del genere bisogna segnalarli. E mai cliccare e inserire dati personali in tali annunci.

E comunque Benedetta Rossi è in buona compagnia: in precedenza da siti e pagine fasulle come questo erano state usate le immagini di Mara Venier, Katia Follesa, Chiara Ferragni e Geppi Cucciari. Ovviamente tutte loro avevano denunciato subito l’accaduto: quelle pagine usavano il loro nome e la loro immagine senza autorizzazione.