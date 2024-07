Benedetta Rossi vende il suo brand per 7 milioni di euro

Per la prima volta negli ultimi dieci anni succede che GialloZafferano ha un competitor/vicino di casa molto potente: Benedetta Rossi, la quale ha venduto a Mondadori Media il proprio brand (Fatto in casa da Benedetta, sotto la società Waimea) per una cifra folle. Della stessa casa editrice fa parte anche il sito web di ricette più famoso di tutti, e chissà cosa c’è dietro tale scelta di raddoppiare l’offerta food. Si saranno resi conto, dopo anni, che mancava un volto familiare a rappresentare l’azienda, e quindi non potendo più contare su Sonia Peronaci (fondatrice di GialloZafferano) hanno puntato su Benedè? O, forse, si tratta solamente di affari.

Mondadori ora leader del settore

Fino al 2016, GialloZafferano era sotto Banzai Media e nel 2017 è stato acquisito da Mondadori per 45 milioni di Euro, crescendo poi a livelli impareggiabili ed espandendosi con influencer del settore e addirittura un’agenzia talent di tiktoker e foodie. Insomma il distacco rispetto a qualunque altro brand del genere era enorme, ad eccezione di uno: Fatto in casa da Benedetta, anch’esso in crescita inarrestabile, soprattutto negli ultimi 4-5 anni.

Ed ecco quindi la mossa geniale: Mondadori ha tolto dal mercato Benedetta Rossi, se l’è comprata per 7 milioni di euro. Per la precisione sono 6,9, ed è l’equivalente del 51% di Waimea ovvero la società titolare dei diritti di Benedetta Rossi e di suo marito e socio Marco Gentili. Gli accordi prevedono opzioni relative anche a un’ulteriore quota del 19% del capitale sociale di Waimea che consentirebbero a Mondadori Media di incrementare la propria partecipazione al 70% della società. Ma, nel caso, se ne parlerà verso il 2028.

GialloZafferano + Fatto in casa da Benedetta

Non si tratterà, a quanto pare, di due brand distinti e paralleli: si parla di “gestione coordinata e sinergica” di GialloZafferano e Benedetta Rossi, per un ammontare totale di 87 milioni di follower totali su cui contare. Che GialloZafferano fosse cambiato rispetto ai tempi in cui c’erano “solo” Sonia Peronaci e le ricette sia di convenienza sia di pancia lo avevamo ipotizzato, così come avevamo ipotizzato che il brand non fosse destinato a durare se lasciato alle attuali condizioni. E ci avevamo visto giusto: GialloZafferano ora cambierà, magari puntando su un’immagine più morbida e semplice rispetto al turbinio di tik toker e food influencer, o magari puntando di nuovo su un volto di riferimento e amico (quello sorridente di Benedè, che seguirebbe quello di Sonia Peronaci).

L’AD del Gruppo Mondadori Antonio Porro spiega infatti che “l’ingresso di Benedetta Rossi e del suo brand consentirà di conseguire sinergie su diversi livelli: di audience, di produzione di contenuti e, più in generale, di know-how, anche mediante una serie di iniziative che coinvolgeranno le nostre diverse aree di business. Senza dubbio, con questa acquisizione, diveniamo uno tra i principali player multimediali a livello globale nel settore food & cooking, territorio di orgoglio nazionale”. Insomma c’è chi i soldi li fa così… e voi com’è che fate? (Cit.).