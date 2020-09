Bennet apre 9 supermercati in Lombardia e festeggia il nuovo superstore di viale Monza

Dopo aver acquisito 7 supermercati Auchan in Lombardia, adesso Bennet ha deciso di aprire ben nove supermercati nella regione, festeggiando anche il nuovo superstore di viale Monza con una mega promozione pubblicitaria.

L’azienda del Nord Italia, nota nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali, arriva a Milano e in Lombardia con diverse nuove aperture.

Si sa già che in Lombardia ci saranno nove nuovi punti vendita a marchio Bennet, ma non solo: in viale Monza troverete il nuovo superstore. Proprio quest’ultimo verrà omaggiato con una intensa campagna promozionale. Se vi ritroverete presso la stazione di Precotto M1, non potrete fare a meno di notare la campagna promozionale della Station Domination.

Questa fermata della metropolitana non è stata certo scelta a caso visto che si tratta della fermata più vicina al nuovo store di viale Monza. Nel mezzanino della tazione, per 14 giorni, cartelloni pubblicitari in nero e rosso pubblicizzeranno l’apertura del nuovo superstore che mira a diventare il punto di riferimento per quanto riguarda gli acquisti nella parte nordorientale di Milano.

Inoltre, anche vicino al punto vendita, ci saranno pensiline analogiche e poster in formato maxi nelle zone intorno a viale Monza in modo da evitare che potenziali clienti possano perdersi e finire per non trovare il nuovo superstore.