Bernardo Notarangelo, presidente di Milano Ristorazione, si dimette dopo il bullone nel panino

di Manuela Chimera 27 Marzo 2023

Vi ricordate della recente storia di un alunno di una scuola milanese che si è ritrovato un bullone nel panino del pranzo al sacco gestito dalla mensa scolastica? Ebbene: adesso arriva la notizia che Bernardo Notarangelo, il presidente di Milano Ristorazione, ha deciso di dimettersi.

Le dimissioni di Bernardo Notarangelo di Milano Ristorazione

Tutto è accaduto qualche giorno fa nella scuola elementare Dante Alighieri di via Castellino da Castello, nella zona Ghisolfa. Il 15 marzo scorso, infatti, un alunno della quinta elementare Dante Alighieri, mentre stava mangiando il suo panino presente nel pranzo al sacco preparato dal servizio mensa di Milano Ristorazione, si è accorto che all’interno del suddetto panino era presente un bullone.

Fortunatamente non è accaduto nulla di grave: il bambino ha notato il bullone prima di morderlo o ingerirlo per errore e ha subito comunicato la cosa alle maestre. Queste hanno fatto comunicazioni a chi di dovere ed ecco che era così partita un’indagine.

A denunciare l’accaduto, poi, era stata Lucie Bubnikova, una dei genitori rappresentanti di classe. La donna aveva specificato che non era certo la prima volta che succedeva una cosa del genere, lamentando altri fatti analoghi con presenza di capelli, insetti e corpi estranei vari nei piatti dei bambini, pasti crudi e anche episodi con pasta colorata di blu.

Ora, dopo quattro anni passati alla guida di Milano Ristorazione (azienda che per il 99% appartiene al Comune di Milano), ecco che il presidente Bernardo Notarangelo ha deciso di dimettersi. In una nota stampa Notarangelo ha fatto sapere che, dopo quattro anni di grande impegno, per lui quella vite nel panino è stata un colpo al cuore. Le sue dimissioni avvengono per “umana stanchezza”: è questo il motivo per cui ha deciso di lasciare la presidenza.

Nella nota l’ex presidente di Milano Ristorazione ha poi aggiunto che adesso vuole fare una cosa che avrebbe voluto fare sin da quanto è stato messo al corrente della storia della vite nel panino. Quando è venuto a conoscenza della cosa, ha subito predisposto verifiche attente e scrupolose per capire di chi fosse la responsabilità dell’accaduto e renderne conto.

Tuttavia, contemporaneamente, ha anche pensato a quel bambino e alla sua famiglia. Notarangelo ha fatto sapere che anche lui ha due figli, ma che sono ormai grandi e che, come quel bambino, hanno frequentato le scuole pubbliche di Milano e mangiato i pasti di Milano Ristorazione.

Quando ha saputo del panino ha pensato al bambino e ai suoi figli. Notarangelo ha rassicurato tutti: le responsabilità saranno accertate, ma comunque una vite nel panino del bambino non doveva esserci.