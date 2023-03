Milano Ristorazione: panino con bullone nel pranzo al sacco di un alunno

Genitori protestano: in un panino presente in un pranzo al sacco fornito a una scuola da Milano Ristorazione ecco che un alunno ha trovato un bullone.

di Manuela Chimera 18 Marzo 2023

Dal capoluogo piemontese ci trasferiamo in quello lombardo: qui, nel panino di un pranzo al sacco fornito da Milano Ristorazione ad una scolaresca, ecco che un alunno ha trovato un bullone. Esatto: panino prosciutto, formaggio e bullone. Ovviamente i genitori si sono arrabbiati e ora stanno andando avanti le indagini per capire come abbia fatto un bullone a finire in un panino.

Milano Ristorazione: cosa ci fa un bullone in un panino?

Tutto è successo nella mensa della scuola elementare Dante Alighieri, facente parte dell’istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni. Un bambino della quinta elementare, dopo essersi seduto alla mensa, ha iniziato a mangiare un panino fornito da Milano Ristorazione. Solo che, fra un morso e l’altro, si è accorto che nel suo panino c’era un bullone.

Il bambino ha subito avvisato le insegnanti: per fortuna si è accorto del corpo estraneo prima di addentarlo o ingerirlo, rischiando anche di soffocare. Le insegnanti hanno subito segnalato la cosa a ci di dovere, provvedendo anche a scattare le foto per far vedere l’accaduto.

Sono così partite le indagini per capire come sia potuto succedere che un bullone finisse in un panino del sacchetto gita. Anna Scavuzzo, vice sindaco del comune di Milano, ha spiegato che l’Unità di controllo del comune ha chiesto a Milano Ristorazione una relazione dettagliata sulla vicenda. Inoltre è stato chiesto un approfondimento anche sul resto della filiera.

Il vice sindaco ha poi aggiunto che non solo è inaccettabile che in un alimento finisca un corpo estraneo, ma che addirittura ci finisca un bullone ha qualcosa di incredibile. Giustamente arrabbiati i genitori dell’alunno che chiedono ora spiegazioni.

Lucie Bubnikova, rappresentante di classe dei genitori, ha rivelato che non è la prima volta che succedono cose del genere nella mensa scolastica. In passato, infatti, avevano trovato insetti nella pasta o anche capelli. E ancora: i piatti che arrivano da Milano Ristorazione presentano spesso dei “disastri”, come carne cruda o pasta colorata di blu.

Per questo motivo anche in passato i genitori avevano chiesto più controlli, producendo anche verbali e segnalazioni destinati ai commissari della mensa che dovrebbero controllare qualità e quantità del cibo. Solo che non hanno mai ricevuto risposta da Milano Ristorazione e il risultato è che il 75% del cibo viene costantemente rimandato indietro.

E da Milano Ristorazione? Beh, per ora hanno solamente dichiarato che stanno facendo le opportune verifiche del caso.

Diciamo che questo non è certo un periodo d’oro per le mense scolastiche italiane: una maxi operazione dei Nas ha permesso di scoprire guai e magagne nelle mense di tutta l’Italia.