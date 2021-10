Beyond Meat: hamburger vegetali più cari a causa del rincaro dei piselli

di Manuela 1 Ottobre 2021

Un fornitore di Beyond Meat, l’azienda Roquette Freres SA, ha avvisato tutti: i prezzi degli hamburger vegetali saranno più alti a causa del rincaro dei piselli. Il fatto è che i piselli sono un ingrediente chiave di alcune proteine alternative.

La domanda di tali proteine alternative è in crescita, solo che la produzione di piselli non è stata buonissima quest’anno. In Europa la produzione è stata danneggiata dalle condizioni meteo avverse, mentre in Canada la produzione è stata ridotta del 45% a causa di una persistente siccità. Questo ha fatto sì che i prezzi dei piselli fossero più che raddoppiati rispetto allo scorso anno.

In una nota stampa Roquette ha spiegato che questo aumento dei prezzi della materia prima comporterà inevitabilmente il trasferimento di tali costi aggiuntivi sui clienti. Costi che vanno ad aggiungersi ai rincari provocati anche dall’aumento dei prezzi dell’energia.

Nel corso degli ultimi anni la domanda relativa alle proteine alternative è aumentata a causa del fatto che i cambiamenti climatici e le preoccupazioni inerenti la salute hanno spinto molti consumatori verso i prodotti come gli hamburger su base vegetale (anche se non tutti sono concordi sul fatto che siano davvero più sani).

L’avvertimento di Roquette relativo al rincaro dei prezzi arriva, poi, in un momento in cui i costi alimentari in generale sono quasi i più alti nel decennio per via dei problemi relativi al raccolto, ai costi di spedizione più elevati e alle interruzioni della catena di approvvigionamento.

Adesso di attende la risposta di Beyond Meat alle affermazioni di Roquette.