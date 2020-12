Bio Grissini Multicereali di Natura Felice: richiamo per rischio chimico

Sul sito Salute.gov è stato inserito un nuovo richiamo: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti dei Bio Grissini Multicereali di Natura Felice a causa di un rischio chimico. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 2 dicembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal ritiro è Bio Grissini Multicereali 200g, il marchio del prodotto è Natura Felice e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Aldi S.r.l. Invece sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Biscopan S.R.L., con sede dello stabilimento in via dell’Industria 345 a Badia Polesine (RO).

I numeri di lotto richiamati sono:

176, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 marzo 2021

182, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 marzo 2021

197, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 aprile 2021

198, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 aprile 2021

L’unità di vendita è quella da 200 grammi.

Il motivo del richiamo precauzionale, così come successo per le precedenti allerte, è la potenziale presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge. Anche in questo caso, nelle avvertenze vengono solamente inseriti i numeri di lotto e le date di scadenza, tuttavia in questi casi le indicazioni sono sempre le stesse: non consumare i lotti in questione.