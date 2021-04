Bio Muesli di Natur Aktiv: richiamo per rischio chimico

Non si fermano le allerte alimentari, motivo per cui è arrivato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Bio Muesli di Natur Aktiv a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 aprile 2021, ma sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 16 aprile 2020.

La denominazione di vendita precisa del prodotto interessato dal richiamo è Bio Muesli 750 g – Mix di 5 Cereali, mentre il marchio del prodotto è Natur Aktiv e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Aldi S.r.l. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è DE-VAU-GE Gesundkostwerk De. GmbH, con sede dello stabilimento in Luner Rennbahn 18 a Luneburg, Germania.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è TMC 26.08.2021, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 agosto 2021 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze non è indicato nulla, ma in questi casi il consiglio è sempre quello di non consumare i lotti in questione del prodotto.