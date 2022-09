Biologico, vola l’agroalimentare italiano sui mercati internazionali: +16% su base annua

di Luca Venturino 8 Settembre 2022

Nel corso del 2022 le vendite dei prodotti agroalimentari biologici italiani sui mercati internazionali hanno raggiunto il valore complessivo di 3,4 miliardi di euro, equivalente a una crescita del 16% su base annua. Importante notare, per di più, che non si tratta di una improvvisa impennata portata da una fiammata in tendenza, ma di un percorso coerente e costante declinato sul lungo periodo: in dieci anni, infatti, si è registrata una crescita in valore del 181%. La stragrande maggioranza delle esportazioni (81%) riguarda il food per un valore di 2,7 miliardi, mentre il vino pesa per il restante 19%.

Non stiamo dando i numeri – si tratta semplicemente dei dati emergi dalla più recente analisi redatta da Ita.Bio, piattaforma online di dati e informazioni per l’internazionalizzazione del biologico Made in Italy curata da Nomisma e promossa da Ice Agenzia e FederBio; che ha preso in esame 290 imprese alimentari e vitivinicole italiane analizzandone performance e tendenze. Per quanto riguarda i mercati presidiati, è interessante notare come le principali destinazioni nel solo Vecchio Continente del cibo italiano biologico siano la Germania (indicata nel complesso dal 63% delle aziende) e a seguire Francia (46%) e Benelux (34%). Nella classifica del vino troviamo nuovamente assisa sul primo posto del podio la Germania (67%), seguita a brevissima distanza dai Paesi Scandinavi (61%). Al di fuori dei confini comunitari, invece, in testa ci sono Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito – sia per quanto riguarda il food che il wine.

Rimanendo nell’ambito del biologico, infine, vi segnaliamo che le sedute di consultazione online riservate al cosiddetto Piano di azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici hanno ricevuto il via libera.