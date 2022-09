Birra analcolica: è la prima scelta per il 62% dei giovani

di Luca Venturino 28 Settembre 2022

I giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 24 anni declinano la rinnovata voglia di socialità attraverso un divertimento equilibrato: stando a una ricerca condotta da Human Highway per Heineken 0.0, infatti, la voglia di stare insieme – comprensibilmente rigenerata dopo i due anni di pandemia – viene soddisfatta compiendo scelte attente e consapevoli. Basti pensare, ad esempio, che le bevande e la birra analcolica rappresentano la scelta preferita per il 62% del campione per accompagnare un momento di socialità, con una persona su due che considera la variante senza alcol una valida alternativa a quella più tradizionale.

È altrettanto interessante notare, rimanendo in questo contesto, che sono proprio le fasce più giovani ad aver provato almeno una volta la birra analcolica tanto da consumarla con una certa regolarità nel corso dei pasti, e soprattutto nelle occasioni di convivialità e divertimento con famiglia o amici. Occasioni che, secondo il gruppo di individui preso in esame, consistono nell’andare fuori a cena o per l’aperitivo (71,5% del campione), uscire con gli amici più cari (62,1%) o semplicemente organizzare serate a casa (56,6%).

Questa spiccata attenzione per la propria salute è accompagnata da un altrettanto notevole occhio di riguardo nei confronti della salvaguardia del pianeta: per il 91,3% degli intervistati la raccolta differenziata è un’abitudine; e per più dell’80% del campione si è registrato un alto grado di sensibilità nell’evitare lo spreco di risorse. D’altro canto, non è certo la prima volta in cui vi raccontiamo di come la sostenibilità stia influenzando il carrello della spesa degli italiani: una tendenza che, però, è rilevante soprattutto nelle fasce più giovani.