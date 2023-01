Birra analcolica in crescita negli USA: il settore ha segnato un +20% nel 2022

Pare che negli USA il settore della birra analcolica sia in crescita, segnando un +20% in dollari nel corso del 2022. Ma può crescere ancora di più.

di Manuela Chimera 3 Gennaio 2023

Si torna a parlare ancora una volta di birra analcolica in quanto questo settore negli USA è in crescita: ha segnato un +20% in dollari nel corso del 2022. Anche Bill Shufelt, CEO di Athletic Brewing, è dello stesso avviso. Nel corso degli ultimi anni, la birra analcolica è stato un trend in crescita, prima grazie a colossi come Heineken e AB InBev, seguiti poi dai produttori di birra indipendenti come Athletic Brewing.

La birra analcolica conquisterà il mondo?

Beh, forse no, però è indubbio che le aziende produttrici ci credano molto. Per esempio, AB InBev, proprietari di marchi come Budweiser (che vorrebbe diventare il re della birra analcolica), Corona, Michelob e Modelo, ha deciso che entro il 2025 dovrà rendere analcolico o poco alcolico il 20% dei suoi volumi di produzione.

Ma anche i birrifici indipendenti non sono stati a guardare. Quando Shufelt si è reso conto che non esistevano sul mercato opzioni di birra analcoliche di qualità, ecco che nel 2017 ha deciso di avviare nel Connecticut la sua azienda che produce esclusivamente birra analcolica. Shufelt ha spiegato che al momento le birre analcoliche rappresentano più del 2% di tutta la birra venduta nei negozi alimentari statunitensi. Inoltre, in alcune catene di rivenditori nazionali, tale dato è superiore all’8%.

Secondo GMI Insights, il mercato globale della birra analcolica è cresciuto fino ad arrivare a 22 miliardi di dollari nel 2022, mentre Nielsen sostiene che il settore sia cresciuto del 20% in dollari negli Stati Uniti.

Ovviamente la birra analcolica rappresenta ancora una piccola percentuale del mercato globale della birra, che arriva a un valore di più di 750 miliardi di dollari.

Tornando a parlare di Athletic Brewing, il fatto che il settore in generale della birra analcolica sia così apprezzato, ha aiutato anche la stessa azienda. Secondo Shufelt, Athtletic Brewing detiene una quota di mercato del 55% della birra artigianale analcolica. Nel 2021, infatti, ha registrato entrare per un valore totale di 37 milioni di dollari, crescendo in tre anni del 13.971%.

Per questo motivo, a novembre Keuring Dr. Peppe ha effettuato un investimento di 50 milioni di dollari nell’azienda, ricevendo per contro una partecipazione di minoranza. Cosa fra l’altro successa anche per gli altri principali investitori di questo produttore di birra, come TRB Advisors e Alliance Consumer Growth.

Alla luce di tali investimenti, ecco che, ad oggi, Athletic Breqing ha raccolto più di 175 milioni di dollari. Grazie a questi investimenti, l’azienda potrà implementare le sue strutture nel Connecticut e a San Diego.