Birra: anche il luppolo è influenzato dal terroir, dice un nuovo studio

Secondo un recente studio, non solo il vino, ma anche il luppolo della birra è influenzato dal terroir. Zona che vai, gusto del luppolo che trovi.

di Manuela 15 Settembre 2022

Lo sapevate che anche il luppolo utilizzato per produrre la birra è influenzato dal terroir? È quanto sostiene un recente studio realizzato dai ricercatori della Oregon State University.

Prima di tutto: cos’è il terroir? Con questo termine gli enologi indicano il modo in cui il clima, il suolo e le condizioni ambientali di un determinato luogo influenzano il sapore dell’uva da vino. Ebbene: lo studio in questione sostiene che anche l’aroma del luppolo sia influenzato dal terroir. In pratica il suo gusto e la sua composizione chimica varia in base alla geografia.

Il luppolo o Humulus lupulus (pianta da fiore delle Cannabaceae) aggiunge amarezza e aroma alla birra. Di solito i birrai artigianali utilizzano un cocktail di diversi tipi di luppolo per creare profili aromatici sempre diversi. Il professor Tom Shellhammer, del College of Agricultural Studies presso la Oregon State University, ha spiegato che il luppolo assume una serie di caratteristiche diverse in base al luogo dove viene coltivato.

Lo studio ha indagato sulle differenze del luppolo cresciuto in diversi siti di una stessa fattoria e sulle differenze del luppolo di due aree, la Willamette Valley in Oregon e la Yakima Valley a Washington. Lo studio multi-stato ha coltivato in campi diversi i luppoli Cascade e Mosaic. Il luppolo è poi stato raccolto ed essiccato.

A questo punto sono entrati in scena dodici tester, scelti in base alla loro capacità di differenziare i vari aromi (direi cosa abbastanza fondamentale questa). Questi hanno annusato tazze che contenevano luppolo macinato, descrivendo poi l’aroma tramite un apposito test. Inoltre hanno poi annusato anche campioni di birra prodotti usando i diversi tipi di luppolo.

Si è così visto che la medesima varietà di luppolo ha caratteristiche diverse a seconda del luogo dove viene coltivata. Quindi il luppolo è influenzato dal terroir. Ovviamente si è solo all’inizio degli studi sul terroir del luppolo: non si sa ancora bene come funziona. Ma il suo potenziale per i produttori di birra è notevole.

A proposito: immaginate quale sarà il terroir del luppolo lanciato in orbita del birrificio Brauhaus Germering?