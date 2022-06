Birra: berla aumenta il rischio di essere punti dalle zanzare

di Manuela 13 Giugno 2022

Attenti fan della birra perché bere la vostra bevanda preferita potrebbe aumentare il rischio di essere punti dalle zanzare. A spiegare il perché è la parassitologa Alessandra della Torre della Sapienza: non è tanto la birra a piacere alle zanzare, quanto le sostanze che il suo metabolismo rilascia nel nostro sudore.

La professoressa ha spiegato che la dieta influenza il nostro odore. Anche se non è ancora chiaro quali siano le componenti di questi odori che attirano le zanzare, quello che è certo è che bere birra risulta molto attrattivo per questi fastidiosi insetti.

Quando la birra ingerita viene metabolizzata, in fatti, rilascia delle sostanze nel sudore che sono assai attrattive per le zanzare. Tuttavia ci sono altri fattori che contribuiscono ad attrarre le zanzare.

Per esempio, il sudore le attira tantissimo. E visto che questo tende ad aumentare con il peso, ecco che le persone obese potrebbero essere più punte di altre. Inoltre pare che le zanzare siano bravissime a distinguere fra persone e animali, il tutto basandosi sempre sull’odore. Ci sono zanzare che pungono solo le persone, anche se la maggior parte sceglie gli animali.

La zanzara tigre, per esempio, tende a pungere di più l’uomo in città, ma quando si trova in campagna, dove ci sono meno persone, punge soprattutto gli animali.