Birra: Budweiser lancia una pubblicità “patriottica” per rimediare ai danni di Bud Light

di Manuela Chimera 17 Aprile 2023

Diciamo che Anheuser-Busch sembra che sia decisa a scavarsi una fossa sempre più profonda con le sue stesse mani. Anzi, in questo caso con i suoi zoccoli. Per tentare di rimediare ai danni provocati dalla partnership fra la birra Bud Light e l’attivista transgender Dylan Mulvaney, ecco che ha deciso di lanciare una pubblicità “patriottica” con l’altra sua birra, la Budweiser, sfruttando i cavalli Budweiser Clydesdale. Solo che pare abbia ottenuto l’effetto opposto.

Birra Budweiser: la pubblicità con i cavalli non funziona

Prima di partire in quarta, è necessario fare un paio di recap. In primo luogo, cosa sono i cavalli Budweiser Clydesdale? Trattasi di veri e propri cavalli Clydesdale che spesso Budweiser utilizza nelle sue campagne promozionali.

In secondo luogo, ricordiamo che tutta la faccenda nasce dall’idea di Anheuser-Busch di realizzare una lattina della birra Bud Light da dedicare all’attivista transgender Dylan Mulvaney. Tali lattine non sono destinate alla vendita al pubblico, ma sono un omaggio che ogni tanto Bud Light fa a questa o quella personalità. Solo che in questo caso la campagna pubblicitaria denominata “365 Days of Girlhood” non ha avuto l’effetto sperato.

Anzi: i bevitori di birra americani si sono ribellati in massa alla combo attivista transgender+campagna pubblicitaria dedicata alle donne, motivo per cui il titolo in Borsa di Bud Light è crollato.

Così Anheuser-Busch ha cercato di mettere una pezza alla situazione realizzando un video pubblicitario patriottico che più patriottico non si può sfruttando la combo birra Budweiser+cavalli Clydesdale.

Nella pubblicità si vede uno dei famosi cavalli Clydesdale di Budweiser mentre attraversa gli Stati Uniti da New York al Grand Canyon, visitando i luoghi più iconici Made in USA. Il tutto mentre un infervorato narratore declama un messaggio patriottico, dichiarando che “Questa è una storia più grande della birra” e “Questa è la storia dello spirito americano”.

Tutto ciò mentre il cavallo passa accanto allo skyline di New York City, vicino al Lincoln Memorial di Washington DC, corre accanto a terreni agricoli americani, ponti americani, cittadini americani che innalzano bandiere a stelle e strisce mentre drammaticamente si mettono una mano sul cuore e via dicendo. Con il narratore che, ancora non pago, recita “Realizzato per coloro che hanno trovato opportunità nelle sfide e speranze nel domani”, con il cavallo che trotta accanto a una coppa di alzabandiera.

Questo annuncio un filino gringe (ci mancava solo di sottofondo il coro che inneggiava “USA, USA, USA…” ed era fatta) non ha però fatto breccia nel cuore degli americani. Nonostante questi ultimi adorino i cavalli Clydesdale di Budweiser, le opinioni negative del popolo americano nei confronti di questo nuovo annuncio pubblicitario hanno fatto sì che diversi eventi organizzati nel paese con protagonisti questi equini venissero cancellati. La paura, infatti, era che ci potessero essere dei problemi di sicurezza per i dipendenti.

Speriamo solo che Anheuser-Busch ci pensi bene prima di proporre un terzo spot pubblicitario. O che almeno i suoi pubblicitari cambino rotta.